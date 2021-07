Argento al belga Tom Dumoulin, bronzo all'australiano Rohan Dennis. TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Filippo Ganna ha chiuso al 5° posto la prova a cronometro di ciclismo ai Giochi Olimpici di Tokyo. L'oro è andato allo sloveno Primoz Roglic, che ha dominato la gara chiudendo in 55'04"19. Argento al belga Tom Dumoulin in 56'05"58, bronzo all'australiano Rohan Dennis in 56'08"09. Ganna ha chiuso in 56'09"93, a meno di due secondi dal podio. (ITALPRESS). gm/red 28-Lug-21 10:11