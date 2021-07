Tokyo2020: Tennis. Djokovic ai quarti, eguagliato Murray

Dodici vittorie ai Giochi come lo scozzese, a -1 dal record di Federer TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Novak Djokovic mantiene vivo il sogno del Golden Slam. Il numero 1 del mondo puo' ancora diventare il primo campione nella storia del tennis maschile a vincere tutti i major e l'oro olimpico nella stessa stagione. Il 34enne fuoriclasse serbo e' approdato ai quarti di finale del torneo olimpico di tennis, superando lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina con un rapido 6-3 6-1. Djokovic ha festeggiato cosi' la sua dodicesima vittoria alle Olimpiadi, eguagliando nel singolare maschile Andy Murray e mettendo nel mirino il record di Roger Federer (13). Per un posto in semifinale, 'Nole' sfiderà il giapponese Kei Nishikori, che si è imposto per 7-6(7) 6-0 sul bielorusso Ilya Ivashka. (ITALPRESS). mc/red 28-Lug-21 12:07