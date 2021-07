Calcio: amichevoli. Fiorentina, Verona e Salernitana ok, tris Benevento

ROMA (ITALPRESS) – Altra giornata di amichevoli per le squadre che si stanno preparando per la prossima stagione. La Fiorentina ha battuto per 9-0 la formazione del Levico Terme (Serie D), nella terza amichevole dalla sede del ritiro di Moena, in Val di Fassa. Nel primo tempo a segno per i gigliati Kokorin, su calcio di rigore che lui stesso si era procurato, e Agostinelli, con successiva autorete di Stanghellini. Nella ripresa in gol Bianco, Gori e doppiette per Benassi e Sottil. Successo 3-2 per il Verona nella quarta amichevole stagionale del gruppo di Eusebio Di Francesco, la prima dopo il ritiro di Primiero, contro il Modena (Serie C). Per i gialloblù, allo Sporting 'Center' Paradiso di Peschiera, in gol Lazovic nel primo tempo e Cancellieri nella ripresa, nel mezzo l'autorete modenese di Silvestri. Per gli ospiti le reti sono state realizzate da Minesso e Scarsella. Sorride anche la Salernitana di Castori che nell'ultima amichevole del ritiro estivo di Cascia si è imposta per 1-0 grazie ad una rete di Joel Obi sulla Fermana di Domizzi (Serie C). Tre le squadre di B tris del Benevento contro la Reggina. Tutti i gol arrivano nella ripresa: amaranto in vantaggio con Bellomo, poi la rimonta sannita firmata Di Serio (autore di una doppietta) ed Elia. Vittoria per 1-0 del Pisa al "Marinoni" di Rovetta, contro la Pro Sesto (Serie C). A decidere l'amichevole un gol messo a segno da Gucher al 19'. (ITALPRESS). mra/red 29-Lug-21 20:20