Calcio: Roma. Mourinho “Habemus squadra, uniti e amici, bravi ragazzi”

Il tecnico portoghese soddisfatto della prestazione della sua squadra dopo l'amichevole con il Porto ROMA (ITALPRESS) – "Habemus squadra. Siamo uniti, siamo amici: bravi ragazzi". Con queste parole il tecnico della Roma, Josè Mourinho, archivia l'amichevole di ieri contro il Porto. Al di là dell'1-1 finale, lo "special one" ha apprezzato la prestazione dei suoi ragazzi e, su Instagram, oltre a ringraziare il suo ex club per il regalo ricevuto e "per l'ottimo allenamento", sottolinea: "Allenarsi contro una squadra che inizia il campionato l'8 agosto è stato fantastico per una squadra che inizia il 22". (ITALPRESS). ari/red 29-Lug-21 10:03