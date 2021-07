Con Citroën C3 puoi esprimere liberamente il tuo stile

Nuova Citroën C3 si distingue per la sua personalita' colorata, dallo stile moderno, che esprime freschezza e senso di protezione. Molto apprezzata dal pubblico di casa nostra, alla fine del primo semestre 2021 conferma il suo grande successo commerciale posizionandosi terza nel suo segmento, con una quota superiore al 10%. Da inizio anno, resta tra le 10 vetture piu' vendute in assoluto in Italia. La personalizzazione e' uno degli elementi con cui Nuova Citroën C3 consente ai Clienti di esprimere pienamente il proprio stile scegliendo tra le molteplici possibili combinazioni, per un carattere fuori dagli schemi. In Italia infatti i Clienti la scelgono per il 60 % con tetto bicolore e nel 15% con Pack Color. A partire dalla tinta della carrozzeria, con il colore del tetto a contrasto, la cui tonalita' viene ripresa da specchietti retrovisori e decorazioni laterali del montante posteriore. Si aggiungono i Pack Color, tocchi di colore che decorano i nuovi Airbump laterali ed i profili dei fari fendinebbia. Con le sue 97 possibili combinazioni per gli esterni, Nuova Citroën C3 consente a ciascuno di esprimere pienamente la propria personalita'. All'esterno si puo' scegliere tra 7 tinte per la carrozzeria, passando dai colori che esprimono energia come Rosso Elixir e Spring Blue alle tinte piu' eleganti, come Night Black, Steel Grey, Platinium Grey, fino ai toni piu' chiari del Soft Sand e Polar White. Quattro Pack Color, ben visibili sui profili dei fari fendinebbia e sugli Airbump, a contrasto con il colore della carrozzeria, sono disponibili nelle tinte Black, White, Emeraude, Red. Si aggiunge il pack Color C-Series, disponibile esclusivamente sulla versione omonima, di un colore rosso intenso. Quattro tinte per il tetto, disponibili in Emeraude, Onyx Black, Opal White e Sport Red. Colori che si abbinano alla tinta delle calotte retrovisori ed alla decorazione del montante posteriore. Tre decorazioni per il tetto, con grafiche nelle tinte Red, Techwood ed Emeraude. Queste personalizzazioni si aggiungono alla scelta dei cerchi in lega, per rafforzare il carattere del profilo laterale: sono disponibili da 16" (Matrix ed Hellix) oppure da 17" (Vector). La liberta' di esprimere il proprio stile prosegue nell'abitacolo, dove al design dell'ambiente di serie si aggiungono 2 opzioni, entrambe abbinate ai sedili Advanced Comfort, per un benessere di riferimento: Armonia Emeraude punta al dinamismo, giocando sul contrasto tra colori scuri e tocchi colorati Emeraude. Sedili in tessuto tecnico e plancia in TEP nero si fondono con i profili della plancia e le fasce in tessuto colorato, per una inedita continuita' visiva. Armonia Techwood propone sofisticati dettagli, con materiali valorizzanti e piacevoli al tatto che si riverberano in una accogliente eleganza. Il pannello della plancia con il suo effetto legno chiaro si unisce al rivestimento chiaro della parte superiore dei sedili, per una inaspettata sensazione di calore che avvolge gli occupanti. Grazie alle sue molteplici possibilita' di personalizzazione, Nuova Citroën C3 dimostra l'approccio della Marca che si ispira alle persone e ai loro stili di vita per proporre sempre nuove possibilita' per esprimere la propria, unica e inconfondibile personalita'.u' (ITALPRESS). tvi/com 29-Lug-21 16:12