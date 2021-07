Davanti a tutti, si cala i pantaloni e fa pipì da Ponte Sisto – Video

È il 26 luglio e siamo a Roma, Piazza Trilussa, esattamente a Ponte Sisto. Le telecamere di Welcome To Favelas riprendono un giovane che in piena notte, forse preso dai fumi dell’alcol si cala i pantaloni e comincia a fare pipì sul Tevere, salendo sul cornicione del ponte. Una ragazza commenta il video dicendo : “fai schifo!”.

Non solo una scena raccapricciante ma anche pericolosa.

Video di @welcometofavelas