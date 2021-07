Responsabilità Sociale, ALD Automotive Italia si aggiudica “l’oro” di EcoVadis

ALD Automotive Italia, azienda leader a livello internazionale nel noleggio a lungo termine, ha ottenuto per il 2021 il livello di Medaglia d’Oro dalla piattaforma di Corporate Social Responsibility EcoVadis. Un risultato in miglioramento rispetto al 2020, quando ALD aveva ottenuto la certificazione con la Medaglia d’Argento.

EcoVadis è una piattaforma internazionale indipendente a cui aderiscono più di 75mila aziende di oltre 160 Paesi desiderose di mettersi alla prova sui valori di impresa. EcoVadis fornisce un rating di “sostenibilità” relativamente ai quattro aspetti fondamentali della Corporate Social Responsability: Diritti Umani, Acquisti sostenibili, Ambiente, Etica.

L’ingresso nella ristretta platea delle imprese con classificazione Medaglia d’Oro conferma l’impegno di ALD Automotive Italia a favore della Responsabilità Sociale d’Impresa che, con il nuovo piano strategico Move 2025, è sempre più centrale nella strategia aziendale.

Il riconoscimento è stato conseguito grazie all’impegno e al coinvolgimento dei suoi dipendenti, dei suoi collaboratori e fornitori nelle politiche di Corporate Social Responsibility, partendo dal presupposto che la supply chain è la leva più potente per ottenere un vero impatto in termini di sostenibilità.

Guardando alle generazioni future ALD Automotive mette la sostenibilità e la transizione energetica al centro delle proprie strategie di sviluppo. Per questo, nel suo piano Move 2025, ha individuato obiettivi concreti come l’aumento della quota di veicoli elettrici pari a circa il 30% delle auto nuove consegnate entro il 2025 e del 50% entro il 2030, oltre a una riduzione delle emissioni di CO₂ del 40% sul periodo 2019-2025.

Obiettivi che rafforzano uno dei quattro pilastri del piano strategico, Move per il Bene Comune e la volontà dell’azienda di ricercare soluzioni che abbiano un impatto positivo sulla società e sul territorio.

“Siamo convinti” commenta ALD Automotive “che sia possibile coniugare la creazione di valore con il perseguimento del Bene Comune, mettendo le persone e la responsabilità sociale al centro del nostro modello di business. Abbiamo l’ambizione di diventare leader globale nelle soluzioni di mobilità sostenibile, ampliando la diffusione, la copertura geografica e la clientela potenziale della nostra offerta elettrica, anche con nuove partnership. Il riconoscimento ottenuto da EcoVadis ci rafforza nella volontà di migliorare ancora, perseguendo obiettivi coerenti con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile e con l’European Green Deal dell’Unione Europea. Crediamo che il principio cardine della sostenibilità – ‘soddisfare i bisogni della generazione attuale senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere ai loro’ – sia più che mai attuale e rappresenti un pilastro strategico da perseguire per chi fa impresa avendo a cuore le sorti del Pianeta”.

ALD Automotive è leader globale nelle soluzioni di mobilità e fornisce servizi di noleggio e gestione delle flotte aziendali in 43 Paesi. ALD Automotive gestisce 1 milione e 760 mila veicoli con 6.700 dipendenti. Société Générale è l’azionista di maggioranza di ALD Automotive.

In Italia, con le sue sedi di Roma e Milano, uno staff di oltre 600 risorse, piattaforme digitali dedicate ai propri servizi e una rete assistenza di oltre 8.000 centri convenzionati, ALD gestisce e sviluppa la mobilità di circa 67.000 clienti, grazie a soluzioni flessibili e personalizzate che rispondono alle esigenze di aziende corporate, PMI, professionisti e P. IVA, fino ai clienti privati, con un totale parco circolante di quasi 180.000 unità tra auto, veicoli commerciali leggeri e moto. www.aldautomotive.it