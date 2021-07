Tokyo2020: Biles “Grazie per il sostegno, valgo più dei miei successi”

La ginnasta americana ringrazia per i messaggi ricevuti: "Ho capito qualcosa che non avrei mai creduto prima" TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – "L'amore e il sostegno che ho ricevuto, mi hanno fatto capire che io valgo più dei miei successi e della mia ginnastica, cosa che non avrei mai creduto prima". Simone Biles sceglie i social per ringraziare le tante persone che hanno cercato di sostenerla e incoraggiarla, dopo le difficoltà avute in queste Olimpiadi e la sua confessione: "Non appena metto piede sul tappeto siamo solo io e la mia testa e ho a che fare con i demoni…Devo fare ciò che è giusto per me e devo concentrarmi sulla mia salute mentale. Dobbiamo proteggere la nostra mente e il nostro corpo piuttosto che fare ciò che il mondo si aspetta da noi", lo sfogo della fuoriclasse americana pronunciate dopo la prova a squadre. La ginnasta, quattro volte campionessa olimpica, ha poi deciso di rinunciare alla finale dell'all around individuale ai Giochi Olimpici di Tokyo. (ITALPRESS). ari/red 29-Lug-21 09:51