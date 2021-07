Tokyo2020: Tennis. Djokovic un rullo, Medvedev eliminato

Il numero uno del mondo ha "lasciato" a Nishikori soltanto due giochi TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Il tennis a Cinque Cerchi conferma anche oggi lo strapotere di Novak Djokovic, sempre più lanciato verso il Grande Slam d'oro. Il serbo, numero uno del mondo, quest'anno vincitore in Australia, a Parigi e a Wimbledon, per completare l'opera deve trionfare ai Giochi e poi agli Us Open. Dai campi in duro di Tokyo il messaggio lanciato nella giornata odierna da Djokovic è chiaro: il serbo, nel match dei quarti di finale del singolare maschile, si è sbarazzato del giapponese Kei Nishikori in meno di un'ora e un quarto di gioco, col punteggio di 6-2 6-0. In semifinale attende il vincente della sfida fra il tedesco Alexander Zverev e il francese Jeremy Chardy. Sorpresa, invece, dall'altra parte del tabellone, dove il numero due del mondo e del seeding, il russo Daniil Medvedev, si è arreso di fronte ad Alberto Carreno-Busta. Lo spagnolo si è imposto per 6-2 7-6 (5): in semifinale sfiderà il russo Karen Khachanov, che oggi ha superato il francese Ugo Humbert col punteggio di 7-6 (4) 4-6 6-3. (ITALPRESS). pdm/red 29-Lug-21 13:00