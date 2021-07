Rifiuti, Corepla lancia campagna informativa su riciclo plastica

MILANO (ITALPRESS) – Il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica (Corepla), coglie l'occasione della bella stagione per lanciare due importanti campagne informative che ricordino agli italiani che le buone prassi del riciclo degli imballaggi in plastica non possono andare in vacanza, anzi. La nuova campagna istituzionale firmata da Intarget e guidata dal claim "Dove tu vedi solo plastica, c'è già una risorsa" invita a guardare oltre la prima impressione e incentra il suo messaggio sul concetto che la plastica, se correttamente raccolta e riciclata, contribuisce alla salvaguardia del nostro territorio e può trasformarsi in migliaia di oggetti utili ed esteticamente piacevoli. Contestualmente è già on air sui principali circuiti radiofonici nazionali una campagna di spot, firmata Armando Testa, di altrettanta efficacia comunicativa. La plastica, sottoforma di bottiglia, si presenta all'ufficio di "ricollocamento" per tornare nuova risorsa e rinascere in un vestito d'alta moda. Poche semplici regole da ricordare per fare davvero la differenza. Prima di tutto non disperdere gli imballaggi in plastica nell'ambiente ed inserirli sempre nei contenitori dedicati; se non si trovano nelle vicinanze, soprattutto in vacanza, basta un piccolo sforzo: portarli in paese, il 95% dei Comuni italiani ha attivato il servizio di raccolta differenziata; così si eviterà anche che dalla terra ferma finiscano nei fiumi e nel mare. "L'estate è la stagione delle gite e del relax – ha sottolineato il presidente di Corepla, Giorgio Quagliuolo – aumentano i momenti di vita all'aria aperta e con questi la necessità di gestire con attenzione i nostri imballaggi". "In questo senso – aggiunge Quagliuolo – ci è parso utile ricordare a tutti, attraverso le nostre campagne, l'importanza di guardare oltre la prima impressione, immaginando già la nuova risorsa che il nostro rifiuto potrà diventare se facciamo correttamente la raccolta differenziata". (ITALPRESS). fil/com 30-Lug-21 16:40