Juve, per la stampa brasiliana Kaio Jorge a un passo

L'attaccante brasiliano vuole fortemente approdare in bianconero ROMA (ITALPRESS) – Dal Brasile continuano ad arrivare conferme per l'arivo di Kaio Jorge in Italia. Il 19enne attaccante brasiliano, in scadenza a fine anno con il Santos, vuole fortemente la Juventus e potrebbe arrivare subito. Secondo il quotidiano GloboEsporte il tutto potrebbe concretizzarsi già nella giornata di oggi o al massimo domani. Si parla di 3 milioni in due anni per le casse del Santos e in più la prelazione nel caso in cui il club bianconero decidesse di mandare il giocatore in prestito. (ITALPRESS). pc/red 01-Ago-21 11:56