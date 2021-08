Motocross, in Belgio vince Febvre. Cairoli quinto

Il protagonista di giornata è Herlings al rientro ROMA (ITALPRESS) – Romain Febvre ha vinto gara 2 a Lommel del Gran Premio del Belgio, valido come sesta prova del mondiale di Motocross. La vittoria è andata al francese della Kawasaki ma il protagonista di giornata è Jeffrey Herlings, che al rientro dopo l'infortunio alla spalla sinistra di due settimane fa, ha dominato gara 1 poi è caduto alla partenza della seconda riprendendo la corsa in 35° posizione e finendo al quinto posto, secodno complessivo. In gara 2 Febvre ha conquistato l'assoluta di giornata, seguito da Pauls Jonass e da Jorge Prado. Seconda sfida un pò sofferta per il siciliano Tony Cairoli che dopo il terzo posto di gara 1 è finito settimo. Il nove volte mondiale è uscito fuori pista, senza però pregiudicare la situazione. Il quinto posto finale complessivo porta punti preziosi in classifica che dopo sei gare vede in testa Gajsercon 226 punti, seguito da Febvre con 221 e appunto da Cairoli con 217. Fra sette giorni sul tracciato di Kegums, in Lettonia la settima sfida stagionale. (ITALPRESS. pc/red 01-Ago-21 17:46