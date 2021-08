Opel Crossland, compattezza e versatilita’

MILANO (ITALPRESS) – Con il Suv Crossland l'obiettivo di Opel continua a essere rappresentato dall'ottimale mix di compattezza esterna e versatile gestione dello spazio interno. Un ambizioso traguardo, visto i 4,21 metri di lunghezza. Salendo a bordo la percezione di spazio risulta ben superiore, grazie all'architettura 'cabina in avanti', ovvero il prolungamento del parabrezza ben sopra il cofano motore. La flessibilita' dell'abitacolo di Opel Crossland puo' essere ulteriormente amplificata, grazie al Versatility Pack, in opzione per l'allestimento Elegance, oppure di serie per Ultimate ed Elegance con interni in pelle. Grazie a questo Pack i sedili posteriori, divisi nel rapporto 40/20/40, sono reclinabili e possono scorrere avanti ed indietro fino a 15 centimetri, insieme oppure separatamente. Con questa funzionalita', in pochi secondi lo spazio nel bagagliaio sale da 410 a 520 litri, valore al top del segmento. Abbassando gli schienali dei sedili posteriori, si aumenta invece il volume del bagagliaio a 1.255 litri. Inoltre, il piano di carico e' riposizionabile su due distinti livelli per ulteriore flessibilita', consentendo un opportuno raccordo con gli schienali posteriori abbattuti. Senza contare che la parte centrale del sedile posteriore centrale puo' anche essere parzialmente abbassata, consentendo il trasporto di oggetti e attrezzi sportivi lunghi, come gli sci. Il quinto passeggero, grazie al Versatility Pack, dispone di un poggiatesta centrale dedicato, mentre il guidatore si puo' mettere ancora piu' comodo con il bracciolo centrale. Lo stesso conducente puo' beneficiare di sedili anteriori ergonomici con certificazione AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.) per un benessere posturale che riduce l'affaticamento ed elimina i dolori muscolari, anche dopo lunghi viaggi. I seggiolini per bambini si adattano alla perfezione ai sedili e sono nuovamente facili da installare grazie al sistema di ancoraggio Isofix o alla cintura a tre punti di serie. Nell'abitacolo, un'altra opzione, la griglia divisoria del vano di carico, offre una solida separazione a misura di abitacolo e bagagliaio. Il trasporto degli amici a quattro zampe e' cosi' garantito in conformita' con il codice della strada. L'esperienza di viaggio puo' anche avvantaggiarsi della luce aggiuntiva proveniente dal tetto panoramico in vetro, proposto in opzione su Elegance e Ultimate. La versatilita' del compatto Suv Opel si esprime anche con accessori in grado di amplificarne ulteriormente le capacita' di trasporto. Lo dimostrano le barre portatutto in alluminio, disponibili con, oppure senza guide tetto. Sulle stesse barre, diventa facile alloggiare il Box Tetto Opel, con il suo sistema di fissaggio Power-Click per un montaggio a mano veloce e sicuro. In questo modo, vengono garantiti ulteriori 460 litri di capienza, perfetti per qualunque tipo di vacanza. (ITALPRESS). ads/com 02-Ago-21 14:48