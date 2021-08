Scavalcano la recinzione e rimangono chiuse dentro al Colosseo – Video

Siamo al centro di Roma, via dei Fori Imperiali. Hanno scavalcato la recinzione per passare una notte da brivido all’interno del suggestivo Anfiteatro Flavio, così due turiste sono rimaste intrappolate all’interno del Colosseo. Con l’intervento della polizia che è subito accorsa fuori i cancelli per cercare al più presto di farle uscire.

Video