Calcio: Roma. Zaniolo “Siamo sulla strada giusta, ci alleniamo a mille”

"Voglio dare un grosso contributo alla squadra" ROMA (ITALPRESS) – "Abbiamo fatto quello che ci chiedeva il mister. Nel secondo tempo abbiamo fatto più fatica nel pressare alti, ma faceva tanto caldo. Siamo molto felici, dobbiamo continuare così, questa è la strada giusta. Ora ci aspetta il Betis. Guardiamo partita dopo partita e speriamo di vincere più gare possibili". Così Nicolò Zaniolo, fantasista della Roma, dopo la vittoria in rimonta per 3-1 sui portoghesi del Belenenses. "La preparazione sta proseguendo molto bene. Ci alleniamo a mille, con il sorriso, con l'allegria di venire al campo, questo penso che sia la cosa più importante, e sempre con l'obiettivo di farci trovare pronti per la prima giornata del campionato". Zaniolo, autore della seconda rete siglata dai giallorossi, ha poi parlato della sua condizione fisica: "Mi sento bene. Sto prendendo sempre più fiducia nei miei mezzi. Sarà il mio venticinquesimo giorno di lavoro con la squadra, dopo un periodo di inattività molto lungo. Sono felice, c'è un bel gruppo e spero di dare un grosso contributo alla squadra quest'anno. Perché ne abbiamo bisogno e ne ho bisogno io", ha concluso il jolly offensivo della Roma. (ITALPRESS). mra/glb/red 04-Ago-21 14:56