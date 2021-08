Roma : ribalta secchione dell’immondizia e blocca il traffico – Video

Siamo a Viale Adriatico dove un uomo lo scorso pomeriggio ha bloccato il traffico delle auto rovesciando in strada un secchione dell’immondizia.

Un ragazzo commenta il video dicendo “Welcome to Favelas” (come il gruppo che si trova sui social dove vengono pubblicati molti video virali). Per l’appunto benvenuti nelle favelas, peccato che siamo a Roma.

Video