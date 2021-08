Ferragnez ecco il costo della villa a Porto Cervo

Fedez e Chiara Ferragni stanno trascorrendo le vacanze estive in Italia, infatti la coppia si trova in Sardegna precisamente a Porto Cervo. Sui social hanno mostrato la stupenda villa dove allogiano e in molti avranno notato una grande piscina e una terrazza con una vista mozzafiato che fanno da cornice agli scatti della coppia.

Probabilmente alcuni si saranno chiesti quanto potrebbe costare un soggiorno in un posto da sogno come questo. Secondo quanto riportato dal portale Gallura Oggi i Ferragnez sborseranno un minimo di 3500 euro a notte.

“Solo la zona abitabile è di ben 650 metri quadri su un lotto di 4000, ovviamente con piscina e tutti i confort, tanto che nel cortile c’è anche un campo da basket”.

Questo quanto riporta il portale che parla anche di “oltre a sette camere da letto, un’ampia zona fitness e un teatro”.

La coppia non ha badato a spese per questa prima vacanza insieme a Leone e alla piccola Vittoria!