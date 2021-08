Incendi, Cingolani “Oltre il 70% colpa delle azioni dell’uomo”

ROMA (ITALPRESS) – "Gli incendi che stanno devastando larghe aree verdi del Paese sono dovuti, senza alcun tipo di ambiguita', all'azione congiunta dell'effetto del cambiamento climatico e da azioni che dipendono dall'essere umano". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, riferendo nell'aula della Camera, sullo sviluppo di gravi incendi in diverse aree del Paese. "Quello che e' molto preoccupante e' che il cambiamento climatico incide con una percentuale bassa su questi incendi: causa una diminuzione dell'umidita' media del terreno, a questo si sommano correnti, venti ad alta temperatura piuttosto secchi. Poi – ha aggiunto – c'e' l'effetto delle azioni dell'uomo, a partire dalla mancanza di cura del territorio. Si deve fare manutenzione. Poi ci sono numeri preoccupanti: il 57,4% di incendi e' doloso, poi abbiamo un 13,7% non intenzionale, colposo, quindi oltre il 70% e' responsabilita' delle nostre azioni, solo meno del 2% e' di originale naturale". Il ministro ha ricordato che "siamo piu' vulnerabili di quanto non fossimo in passato, poi c'e' un problema di manutenzione dei territori e di civilta'. L'elemento piu' direttamente umano e' un elemento difficilissimo da controllare, la prevenzione, il controllo, e' fondamentale, come fondamentale e' la manutenzione dei territori". (ITALPRESS). ror/ads/fsc/red 05-Ago-21 13:56