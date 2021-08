Calciomercato: Psg. Pochettino “Messi? La società sta lavorando”

Il tecnico dei parigini "Sappiamo tutti cosa è successo ieri, ma noi pensiamo a giocare" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Messi? La società sta lavorando sul mercato con discrezione ma con forza per raggiungere gli obiettivi". Così il tecnico del Psg, Mauricio Pochettino, intervenuto in conferenza stampa in vista della prima giornata della Ligue 1. L'allenatore argentino, parlando ancora della Pulce, che non ha rinnovato col Barcellona, ha poi proseguito: "Sappiamo tutti cosa è successo ieri, ma stiamo pensando alla partita di domani contro il Troyes". Sul possibile addio di Kylian Mbappé al club parigino e i nuovi acquisti, Pochettino ha spiegato: "Kylian è a disposizione della squadra, c'è un'alta possibilità che domani contro il Troyes sia titolare. Per quanto riguarda i ragazzi che sono arrivati (tra questi Donnarumma, ndr) sono stati tutti scelti di comune accordo tra me e la società". Infine sulla possibilità che l'arrivo di Messi anticipi l'addio di Kylian Mbappé al Psg, Pochettino ha risposto con un secco e chiaro "no". (ITALPRESS). mra/ari/red 06-Ago-21 14:50