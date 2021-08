Cybersicurezza, Nicastri (Aidr): bene Draghi sulla nomina del direttore dell’Agenzia in tempi rapidissimi

“La nomina in tempi rapidissimi da parte del premier Draghi del Prof. Roberto Baldoni, attualmente vicedirettore del Dis, come direttore dell’Agenzia per la Cybersecurity, è un segnale importantissimo per tutto il Paese in direzione di una sempre maggiore attenzione ai temi della digitalizzazione e della sicurezza informatica in un momento estremamente delicato per il nostro Paese.” Così il presidente di Aidr, Mauro Nicastri, in una nota. “Sotto la guida di Baldoni – prosegue Nicastri –l’Agenzia saprà lavorare non soltanto per garantire una maggiore tutela degli interessi nazionali e della resilienza dei servizi e delle funzioni essenziali dello Stato da minacce cibernetiche, ma contribuirà allo sviluppo dei progetti legati alla sicurezza informatica.” “L’istituzione dell’Agenzia per la cyber sicurezza è un tassello importante – ricorda Nicastri anche per consentire la piena attuazione delle misure stabilite nel PNRR. L’investimento nella digitalizzazione non può prescindere da una attenta cabina di controllo, che sappia monitorare e prevenire i rischi informatici. In quest’ottica, siamo sicuri che Roberto Baldoni, docente alla Facoltà di Ingegneria dell’Informazione e direttore del Centro di Ricerca Sapienza in Cyber intelligence e Information security dell’Università la Sapienza, vicedirettore del Dis e tra i massimi esperti italiani in fatto di sicurezza cibernetica, saprà imprimere il giusto cambio di marcia al Paese, superando gli atavici ritardi dovuti anche alla mancanza di competenze digitali. Aidr, attraverso l’osservatorio per la cyber security – conclude Nicastri – proseguirà la sua azione di diffusione della cultura digitale per sensibilizzare i cittadini sui rischi della rete e del web provando a dare il proprio contributo sia in termini di analisi del contesto, sia per ciò che concerne la formazione”.