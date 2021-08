Tennis: Torneo Washington. Nishikori vola in semifinale

Nei primi quattro anche l'azzurro Sinner e lo statunitense Brooksby WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – Kei Nishikori è approdato alle semifinali dal "Citi Open", torneo Atp 500 con 1.895.290 dollari di montepremi in corso sui campi in cemento di Washington DC. Il tennista giapponese, numero 67 del mondo, ha superato lo statunitense Lloyd George Harris, numero 50 del ranking Atp, col punteggio di 6-3 7-5. Al prossimo turno Nishikori sfiderà lo statunitense Mackenzie McDonald, che nei quarti di finale ha sconfitto il connazionale Denis Kudla per 6-3 6-2. Dall'altra parte del tabellone l'azzurro Jannik Sinner, che affronterà lo statunitense Jenson Brooksby, in tabellone grazie a una wild card. (ITALPRESS). pdm/red 07-Ago-21 08:57