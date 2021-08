Tokyo2020: Atletica. Palmisano “Devo ancora metabolizzare e capire bene”

"Ho sognato che avrei vinto". TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – "Non so se c'è un modo migliore per festeggiare il compleanno, devo ancora metabolizzare e capire bene. L'ho sognato di aver vinto". Lo ha detto Antonella Palmisano ai microfoni della Rai dopo essere stata premiata con la medaglia d'oro a seguito della vittoria dell'oro nella 20 km di marcia ieri a Sapporo. "Adesso? Non lo so, dopo questa vittoria vorrei continuare ancora, fare tante altre cose. Ci devo pensare". (ITALPRESS). gm/red 07-Ago-21 15:34