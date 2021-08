Nasa, nel 2100 in Italia livello del mare su da 30 a 80 centimetri

ROMA (ITALPRESS) – Il livello del mare lungo le coste italiane sembra destinato a salire nei prossimi anni con un aumento stimato tra i 30 e gli 80 centimetri entro il 2100. E' l'allarme lanciato dalla Nasa, che ha creato uno strumento di proiezione del livello del mare che rende facilmente accessibili i dati sul futuro innalzamento del livello del mare stilati dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dell'Onu. Consultabile sul sito Sea Level Portal della Nasa, la mappa offre un resoconto dettagliato luogo per luogo. "Il nuovo strumento di proiezione del livello del mare della Nasa aiuterà a spianare la strada ad attività future che faciliteranno la condivisione delle conoscenze – ha affermato Vinogradova Shiffer, manager della Nasa che dirige il team -. Queste informazioni sono fondamentali per aumentare la resilienza climatica delle Nazioni con grandi popolazioni costiere, infrastrutture ed economie che saranno colpite dall'innalzamento del livello del mare". (ITALPRESS). fsc/red 10-Ago-21 18:47