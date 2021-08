Addio a Gianfranco DʼAngelo, una vita a far sorridere il pubblico

D’Angelo, debutta in Rai all’inizio degli anni ’70, in vari programmi insieme ai Big dell’epoca, da Raffaella Carrà a Sandra Milo. Ha fatto parte del gruppo del Bagaglino con Pippo Franco e ha recitato in molti film, a teatro e in televisione, dove ha partecipato a programmi storici come Drive in, dove il successo sarà clamoroso e diventerà un protagonista assoluto regalando personaggi come Has Fidanken, il giornalista Gervasetto, senza contare le imitazioni di Raffaella Carrà, Pippo Baudo e Marina Lante della Rovere, con battute passate alla storia (“Un omaccione, con due baffetti da sparviero…”).