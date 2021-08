Atletica: Tamberi sarà a Rovereto al “Palio Città della Quercia”

L'azzurro oro nel salto in alto ai Giochi in pedana martedì 31 agosto ROVERETO (ITALPRESS) – Gimbo Tamberi, medaglia d'oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo, sarà in pedana a Rovereto nel 57° Palio Città della Quercia, in programma martedì 31 agosto. Un protagonista di assoluto valore per il meeting di atletica più antico d'Italia. Dopo l'incidente alla vigilia delle Olimpiadi Rio2016, dove era il favorito, ha saputo tornare ai vertici, coronando il suo sogno sulla pedana di Tokyo, dove ha condiviso l'oro olimpico con l'amico rivale Barshim. Tamberi ha già gareggiato al "Palio" ma la sua ultima esibizione a Rovereto era stata sfortunata, in quanto condizionata da un problema alla caviglia. Il record del "Palio" nel salto in alto è di assoluto valore: 2.35 metri, misura saltata nel 1991 da Kemp ed eguagliata nel 1999 dal russo Voronin. Una pedana, quella di Rovereto, che nel corso della lunga storia del meeting è stata onorata dalla presenza dei più grandi campioni della specialità, a partire dal primatista del mondo in carica Sotomayor. Va ricordato che l'azzurro protagonista assoluto a Tokyo con l'oro nei 100 metrie nella 4×100, Marcell Jacobs, ha deciso di chiudere la stagione. Al Palio dello scorso anno si era piazzato al secondo posto, battuto di un solo centesimo dal sudafricano Simbine. (ITALPRESS). pdm/com 16-Ago-21 17:17