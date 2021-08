Calciomercato: Mbappé vuole andare subito al Real Madrid

Secondo la stampa spagnola il francese ribadirà la sua volontà al Psg MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Kylian Mbappé vuole subito il Real Madrid. Per la stampa spagnola, dopo aver comunicato al Paris Saint-Germain la volontà di non rinnovare il contratto in scadenza, negli ultimi giorni il francese ha lanciato segnali chiari della sua volontà di giocare nella Liga. L'ultimo esempio, secondo "Mundo Deportivo", è la festa di compleanno di Ander Herrera, che a Ferragosto ha riunito tutta la squadra: unico assente proprio Mbappé. Secondo "Marca" nelle prossime ore, forse già in giornata, è previsto un nuovo incontro tra l'attaccante francese e il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaïfi, in cui il calciatore ribadirà l'intezione di essere ceduto al Real Madrid. (ITALPRESS). pal/red 16-Ago-21 10:43