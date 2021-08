Calcio: Psg. Pochettino “Mbappé motivato, Messi e Donnarumma? Vedremo”

"Possibile arrivo di Pogba? Siamo un club sempre pronto a migliorare la squadra" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Mbappé? Lo vedo motivato, sta lavorando sodo per fare una buona stagione. Kylian è un nostro giocatore e non lo vedo lontano da qui in questa stagione". Così Mauricio Pochettino, tecnico del Psg, nel corso della conferenza stampa in vista della sfida in casa del Brest, in programma domani alle ore 21 e valida per la terza giornata del campionato di Ligue 1. Il club parigino ha vissuto un periodo intenso di calciomercato, per Pochettino le voci non sono un problema: "Mi piace questo periodo e tante volte lo prendo con umorismo, perché penso che faccia parte del calcio. Kylian è calmo, il club sa cosa sta facendo e cosa farà. E' un giocatore del Psg e si sta preparando per la partita di domani". L'allenatore argentino è pienamente soddisfatto di quanto fatto dalla società in sede di mercato e preferisce non sbilanciarsi possibile arrivo di Pogba: "Fino a quando il mercato non si chiude ci sono tante indiscrezioni e possono succedere tante cose, un club come il Psg è aperto a tutto per migliorare la squadra". Quella col Brest, tra l'altro, potrebbe essere la gara d'esordio di Lionel Messi: "Stiamo valutando la situazione per capire se sarà convocato o meno. C'è un grande clima qui e lui si è adattato benissimo". Stesso discorso vale per Donnarumma: "Stiamo anche valutando se potrà essere con noi domani. È stato il migliore a Euro2020 e quello che può dare alla squadra è visibile a tutti. Si sta adattando bene, ha tanta energia, sia lui che tutti i nuovi". (ITALPRESS). mra/ari/red 19-Ago-21 15:03