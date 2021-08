Calcio Fiorentina. Italiano “Vlahovic sta trattando rinnovo”

Il tecnico viola presenta la sfida con la Roma "Dobbiamo partire bene" FIRENZE (ITALPRESS) – "La situazione di Vlahovic rispetto all'ultima conferenza stampa penso che non sia cambiata, nel senso che il giocatore sta trattando il rinnovo con la società, è convinto di far parte di questa squadra". Lo ha detto il tecnico viola Vincenzo Italiano alla vigilia della gara di campionato in programma domani sera fra Roma e Fiorentina. "Sono certo che non ci saranno problemi già a partire da domani, il ragazzo è concentrato, si allena sempre bene, sempre forte, e la trattativa è qualcosa che sta capitando a lui ma anche a tanti altri calciatori, quindi l'unica cosa che puo' esserci è che deve risolvere questa sua cosa personale", ovvero il possibile rinnovo col club viola. Italiano ha poi presentato la sfida contro la Roma. "Domani abbiamo il nostro primo esame, importantissimo, contro una squadra fortissima, con il ritorno di un grandissimo allenatore" come Mourinho, "quindi vediamo come ci saremo preparati. Secondo me lo abbiamo fatto con la giusta attenzione e cercheremo di mettere in difficolta' la Roma, di interpretare bene la gara, che sara' la prima di campionato e dobbiamo cercare di partire col piede giusto". (ITALPRESS). lc/pal/red 21-Ago-21 13:32