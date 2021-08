Calciomercato: stampa spagnola, Real prepara l’assalto finale a Mbappé

Pronta una maxi offerta al Psg tra 130 e 170 milioni di euro MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Real Madrid prepara l'assalto finale per Kylian Mbappé. Senza fretta, aspettando i tempi del mercato che chiuderà tra dieci giorni, ma con un'idea ben precisa: il 30 agosto il club spagnolo presenterà una super offerta al Paris Saint-Germain, tra 130 e 170 milioni di euro, con l'obiettivo di portare via il fuoriclasse francese a un anno dalla scadenza del suo contratto con il club di Al-Khelaifi. Lo spiega il quotidiano spagnolo "As", insistendo sul fatto che il Real fonda la sua strategia su due punti fermi: la volontà di Mbappé di non rinnovare l'accordo col Psg e il desiderio di giocare nel club più titolato al mondo. Nella peggiore delle ipotesi il Real Madrid è certo di abbracciare l'attaccante francese tra un anno ma in società sono fiduciosi sulla possibilità che il Psg apra le porte alla trattativa già nei prossimi giorni. (ITALPRESS). pal/red 21-Ago-21 10:18