Calcio: Allegri “CR7 in panchina si è messo a disposizione”

"Avevapure segnato, poi il gol e' stato annullato per centimetri". UDINE (ITALPRESS) – "Cristiano Ronaldo sta bene, ho parlato con lui. Ma, vedendo le condizioni fisiche e l'inizio della stagione, ho pensato alla partita e gli ho detto di partire dalla panchina. Lui si e' messo a disposizione, e' entrato e ha fatto bene. Aveva pure segnato, poi il gol e' stato annullato per centimetri". Lo ha detto l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, sull'iniziale esclusione dell'attaccante portoghese per la partita contro l'Udinese, terminata poi in pareggio alla Dacia Arena. "Abbiamo fatto una buona partita ma il calcio è anche questo, succedono cose inaspettate. Dovevamo fare meglio il secondo tempo nella gestione della palla, non abbiamo saputo gestire l'imprevisto, per fortuna era la prima giornata e ci servirà da lezione" ha proseguito Allegri. "In generale la prestazione è stata buona ma nel calcio conta vincere. Nella ripresa abbiamo perso troppe palle, forse eravamo stanchi e faceva caldo. Non puoi prendere gol del genere – ha detto l'allenatore dei bianconeri – piuttosto ti metti a difendere. Locatelli? Può giocare da play e da mezzala ma è ancora un po' indietro di condizione. Szczesny? Prima che scriviate vi dico subito che è un grandissimo portiere, non è questione di errori tecnici che ha commesso ma di capire il momento: servirà da lezione anche a lui", ha concluso Allegri. (ITALPRESS). spf/gm/red 22-Ago-21 21:15