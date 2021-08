Ambra Angiolini racconta la malattia che l’ha devastata

Ambra Angiolini ha appena terminato le riprese della serie tv intitolata “Le fate ignoranti”, una sorta di adattamento dell’omonimo film diretto dal noto regista Ferzan Ozpetek e ha parlato della malattia che l’ha tormentata per 12 anni. Un “cancro dell’anima” che colpisce sempre più persone sopratutto tra i giovanissimi, ovvero la bulimia .

Queste le parole di Ambra:

“Sono stata affetta da bulimia, la mia è stata una storia di amore e di odio con il cibo di circa dodici anni. Ho imparato a conoscermi e a trasformare un disagio in voglia di vita. Ma è possibile solo se si decide di affrontare un percorso, che parte da una consapevolezza. Prima riconoscere di essere malati. Poi rendersi conto di aver bisogno di aiuto. Come terza tappa io mi sono chiesta ‘dove vado?’. È difficile gestire una malattia come questa, un cancro dell’anima: non c’è una lastra, un esame del sangue per diagnosticarlo”.