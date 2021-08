Nuovi contratti anche per Rui Costa, Covi e Polanc ROMA (ITALPRESS) – Quattro rinnovi contrattuali per l'UAE Team Emirates. Fernando Gaviria continuerà a correre anche nel 2022 per la squadra maschile emiratina. Hanno prolungato il loro accordo anche l'ex campione del mondo Rui Costa, il giovane talento Alessandro Covi (fino al 2024) e lo sloveno Jan Polanc, vincitore in carriera di due tappe al Giro d'Italia e maglia rosa per due giorni. (ITALPRESS). pal/red 23-Ago-21 11:46