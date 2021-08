Paralimpiadi: in cerimonia apertura anche bandiera dell’Afghanistan

Gli organizzatori "Segno di solidarietà e di pace al resto del mondo" TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Domani, alle 13 italiane, cominceranno ufficialmente i Giochi Paralimpici di Tokyo con la cerimonia d'apertura. Sarà presente anche la bandiera dell'Afghanistan, in segno di solidarietà e di pace. Il numero uno del Comitato Paralimpico Internazionale, Andrew Parsons, ha dichiarato, in conferenza stampa, che "è importante mandare un messaggio di pace al resto del mondo", dato che gli atleti afgani non potranno competere dopo che i talebani hanno preso il controllo del Paese. Parsons ha spiegato che un rappresentante dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati porterà la bandiera nello stadio durante la cerimonia di apertura. Due afgani, Zakia Khudadadi (para-taekwondo) e Hossain Rasouli (atletica), avrebbero dovuto prendere parte alle Paralimpiadi. Khudadadi, che era pronta a diventare la prima atleta paralimpica dell'Afghanistan, ha pubblicato un video la scorsa settimana chiedendo aiuto per arrivare da Kabul a Tokyo. I loro sogni, però, come riporta "Kyodo News", sono stati "spezzati" dopo che i talebani, il 15 agosto, hanno ripreso il potere in Afghanistan. (ITALPRESS). pdm/red 23-Ago-21 14:20