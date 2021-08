Tennis: Travaglia eliminato da Ymer a Winston Salem

Cecchinato al 2° turno, esordio positivo per Murray ROMA (ITALPRESS) – Debutto amaro per Stefano Travaglia al "Winston-Salem Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 807.210 dollari che si disputa sui campi in cemento della Wake Forest University, a Winston-Salem, in North Carolina, ultimo appuntamento per rifinire la preparazione in vista degli Us Open. L'azzurro, numero 100 Atp, è stato sconfitto in tre set con il punteggio di 6-2 1-6 6-2 dallo svedese Mikael Ymer, numero 92. Con Cecchinato già al 2° turno dove troverà il tedesco Koepfer, testa di serie numero 16 del torneo, devono ancora esordire Andreas Seppi contro il bielorusso Ilya Ivashka, Lorenzo Musetti opposto all'argentino Federico Coria e Gianluca Mager contro il cinese di Taipei Tung-lin Wu. Debutto senza problemi invece per Andy Murray: lo scozzese, ex numero uno al mondo e in tabellone con una wild card, ha dominato la sfida con il lucky loser statunitense Rubin, sconfitto 6-2 6-0. ALTRI RISULTATI 1° TURNO: Monteiro (Bra) b. Duckworth (Aus) 6-4 4-6 7-6(5) Gerasimov (Blr) b. Gombos (Svk) 7-6(6) 3-6 6-2 Simon (Fra) b. Rinderknech (Fra) 7-5 6-3 Giron (Usa) b. Bagnis (Arg) 7-5 6-4 Kwon (Kor) b. Albot (Mda) 6-2 7-5 (ITALPRESS). pal/red 23-Ago-21 08:38