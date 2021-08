Calcio: Roma. Vina “Posso giocare pure da difensore centrale”

Il terzino "Sono giovane ma ho avuto la fortuna di vincere abbastanza" ROMA (ITALPRESS) – "Se posso giocare da difensore centrale? Non ne ho parlato con Mourinho ma sono preparato per giocare anche in questa posizione. Non ho problemi a giocare a 3, a 5, terzino o centrale". Si presenta così Matias Vina nella prima conferenza stampa da giocatore della Roma. A 23 anni il laterale ha già vinto una Copa Libertadores: "Sono giovane ma ho avuto la fortuna di vincere abbastanza. Posso, comunque, imparare ancora molto. Obiettivi? Dobbiamo pensare a una partita alla volta", ha aggiunto il terzino uruguaiano. Sulla trattativa, nata dopo l'infortunio di Spinazzola: "Al Palmeiras mi hanno comunicato subito l'interesse della Roma, ho poi parlato con Mourinho e ho iniziato ad allenarmi a parte. Sono molto felice di essere qui oggi". "Il pubblico? Vengo dal Sudamerica, dove le curve sono calde. Le tifoserie possono aiutare tanto le squadre", ha concluso Vina. (ITALPRESS). spf/pdm/red 24-Ago-21 14:45