Calcio: Serie A. Boniek “Ho visto bene Inter, Milan e Roma”

"Con il pubblico le gare sono diverse e i giocatori sono più motivati" NAPOLI (ITALPRESS) – "Giudizi dopo la prima giornata di campionato? C'è molto entusiasmo dopo gli Europei. Con la presenza del pubblico le gare sono diverse e i calciatori sono più motivati. Ho visto bene Inter, Milan e Roma. Sarà una Serie A molto interssante". Così, ai microfoni di di Radio Kiss Kiss Napoli, Zbigniew Boniek, ex stella calcio polacco, di Juve e Roma, attuale vicepresidente della Uefa. "A Milik gli sono mancati il fisico e la continuità. Nel momento migliore, al Napoli, si è sempre infortunato: è stato poi lontano dai campi per molto tempo ed è dovuto rientrare in corsa. Eppure, pur non essendo titolare, ha sempre segnato con continuità", ha aggiunto Boniek. "L'espulsione di Osimhen? Sono centesimi di secondo, reazioni che possono capitare. Ma bisogna far capire ai calciatori che comportamenti così vanno evitati. Lui è sempre molto rapido e veloce: da questo episodio tragga vantaggi", ha detto ancora il vicepresidente della Uefa. Una battuta poi sulla Superlega "Il problema è solo economico. I diritti TV per i prossimi anni sono venduti, non ci sono particolari problemi. I club hanno problemi economici, gli introiti della Champions vanno divisi in tanti settori, in Superlega no. Progetto frenato", ha poi spiegto l'ex calciatore polacco. "Quelle di Cristiano Ronaldo e di Insigne, entrambi a scadenza, sono situazioni diverse. CR7 è più avanti con l'età ed è stato ingaggiato per la Champions. Non so cosa vorrà fare il ragazzo e se cambierà aria. Insigne, invece, credo che abbia voglia di restare", ha concluso Boniek. (ITALPRESS). pdm/com 24-Ago-21 14:09