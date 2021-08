Forestazione, a settembre a Monte Arci un laboratorio della Sardegna

CAGLIARI (ITALPRESS) – Un cantiere dimostrativo per apprendere e sviluppare le piu' moderne tecniche di forestazione. Promosso dal Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali della Regione e realizzato dall'Agenzia FOrestale REgionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (Forestas) nell'ambito del Progetto FOR.ITALY, il cantiere e' rivolto alle imprese, alle loro associazioni e ai soggetti che si occupano di promuovere e realizzare la formazione professionale in campo forestale. Verranno allestite e animate diverse piazzole con dimostrazioni pratiche delle principali operazioni forestali (abbattimento, allestimento, sicurezza). Saranno presentate le novita' apportate dal Testo unico su foreste e filiere forestali per la qualificazione delle imprese e in materia di formazione degli operatori. Per partecipare all'evento gratuito, che si svolgera' il 16 settembre 2021 presso il Complesso forestale Monte Arci in localita' "Acqua Frida" (OR), e' necessario inviare il modulo di adesione all'indirizzo for.italy@forestas.it entro il 3 settembre 2021. E' previsto un numero massimo di 120 partecipanti. (ITALPRESS). tvi/fsc/com 24-Ago-21 16:38