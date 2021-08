Amatrice, Cavallari (FI): serve slancio su ricostruzione, no a logiche di parte

“Oggi ad Amatrice è il giorno del dolore e commemoriamo le vittime di una tragedia che ci stringe tutti attorno a questo luogo, da cinque anni a questa parte e per sempre”.

Così, in una nota, il presidente della commissione Ricostruzione della Regione Lazio, Enrico Cavallari (Forza Italia).

“È tempo di abbandonare logiche di parte o polemiche sterili, a favore di una più costruttiva concretezza, mettendo in atto tutte le azioni necessarie, anche attraverso la figura dell’attuale commissario Legnini, il quale ha dato nuovo impulso alla ricostruzione, velocizzando i tempi: Amatrice ed Accumoli sono tuttora in notevole ritardo sulla tabella di marcia rispetto ad altre realtà analoghe. I fondi del Recovery Found sono fondamentali per uno scatto determinante” prosegue Cavallari.

“Resta sicuramente necessario analizzare, in maniera approfondita, anche le procedure che stanno rallentando il percorso di ricostruzione e trovare soluzioni. La Commissione XII che presiedo cercherà di dare un contributo in questo senso” conclude l’esponente forzista.