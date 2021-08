Calcio: Jorginho vince il premio Uefa di giocatore dell’anno

Battuta la concorrenza di Kantè e De Bruyne ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Jorginho è il vincitore del Men's Player of the Year 2020/21 Uefa, riconoscimento che premia il miglior giocatore della scorsa stagione. Il centrocampista del Chelsea, campione d'Europa sia col club che con l'Italia di Mancini, la cui proclamazione è avvenuta a Istanbul in occasione del sorteggio dei gironi di Champions 2021-22, ha avuto la meglio sugli altri due candidati, Kevin De Bruyne (Belgio, Manchester City) e N'Golo Kantè (Francia, Chelsea). "Sono veramente felice per questa premiazione, ringrazio tutte quelle persone che hanno contribuito a perchè questo potesse accadere, grazie di cuore a chi mi ha aiutato in questo percorso e anche a chi non credeva in me, mi ha spinto a dare di più". Fra gli allenatori il premio è andato invece a Thomas Tuchel, che l'ha spuntata su Pep Guardiola e Roberto Mancini. (ITALPRESS). glb/red 26-Ago-21 20:01