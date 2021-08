Calcio: Napoli. Meret “Champions nostro obiettivo, Insigne un leader”

"Il mister sa di guidare un gruppo competitivo e ci sta trasmettendo fiducia" NAPOLI (ITALPRESS) – "Abbiamo un gruppo competitivo, Spalletti ci dà responabilità e tanta consapevolezza". Alex Meret, portiere del Napoli, parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss e rivela le sue sensazioni per questa nuova stagione azzurra. "Vincere l'Europeo stata una esperienza emozionante e indimenticabile. Io, Di Lorenzo e Insigne abbiamo vissuto qualcosa di fantastico e adesso vogliamo proseguire così sulla spinta emotiva anche per il campionato". Per il gruppo azzurro è fondamentale, sia sul campo che nello spogliatoio, Insigne: "Lorenzo ha grande personalità, è il nostro capitano ed ha dimostrato il proprio spessore – ha sottolineato Meret – Col Venezia ha segnato un rigore decisivo e si è riscattato subito del precedente errore. Ha il carattere e il talento per trascinare la squadra". Proprio la gara contro i lagunari ad un certo punto sembrava essersi messa in salita: "Sulla carta magari poteva sembrare una partita semplice, ma si è messa male per l'espulsione di Victor Osimhen – ha detto Meret -. Queste sfide possono riservare tante insidie e siamo stati bravi a conquistare il successo, era importante partire bene". Tra le novità di questa stagione del Napoli c'è Luciano Spalletti, esperto tecnico che sta trasmettendo tanto al gruppo azzurro. "Il mister ci dà tanta convinzione – ha spiegato l'estremo difensore -. Sa di guidare un gruppo competitivo e ci sta conferendo fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi. E' un tecnico esperto che ha tanta voglia di fare bene, così come ne abbiamo noi. Abbiamo una rosa forte, purtroppo l'anno scorso è sfumata la qualificazione Champions e ce ne dispiace tantissimo. Quest'anno spetta a noi dimostrare il nostro valore e vogliamo lottare per le prime posizioni". Meret ha chiaro in mente l'obiettivo del Napoli in questa stagione: "Tornare in Champions, il primo nostro pensiero è quello di arrivare nelle prime quattro. Ora però dobbiamo solo pensare a vincere gara dopo gara e partire bene come abbiamo fatto domenica. Poi abbiamo anche il percorso dell'Europa League e sarà importante il cammino internazionale. Vogliamo arrivare il più lontano possibile". Adesso per il Napoli il prossimo ostacolo si chiama Genoa: "La prima giornata ci ha dimostrato che tutte le gare sono difficili. Marassi è un campo caldo e molto duro, quindi dovremo dare il massimo come prestazione e attenzione per cercare di fare un bel risultato". Infine, Meret ha parlato dei suoi obiettivi personali: "L'obiettivo è sempre crescere e maturare. So di avere tanti margini di miglioramento, ma bisogna abbassar la testa e lavorare per ottenere risultati. Io darò il massimo per essere sempre più all'altezza del Napoli". (ITALPRESS). mra/glb/red 26-Ago-21 18:17