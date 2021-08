Calciomercato: Guardiola “Nel 2023 mi fermo, devo riposare”

Il tecnico annuncia l'addio al Mancity "Poi voglio guidare una nazionale" ROMA (ITALPRESS) – "Dopo sette anni al Manchester City dovrò riposarmi, starmene tranquillo, studiare. E poi mi piacerebbe allenare una nazionale agli Europei, in Copa America o al Mondiale". Queste le parole di Pep Guardiola: in un'intervista a Espn Brasile, il tecnico spagnolo ha annunciato che lascerà il Manchester City al termine del contratto che scade nel 2023. "Allenare il Brasile? Mi piacerebbe ma non credo accadrà. Penso che l'allenatore della squadra brasiliana sarà sempre brasiliano, non vedo uno straniero sulla panchina del Brasile", ha aggiunto Guardiola. (ITALPRESS). pal/red 26-Ago-21 11:17