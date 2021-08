F.1: Alonso rinnova con l’Alpine per il 2022 “Felice, mi sento a casa”

Lo spagnolo affiancherà ancora Ocon "Lavoriamo con fiducia per il futuro" ROMA (ITALPRESS) – Fernando Alonso guiderà l'Alpine anche nel 2022. Lo conferma la scuderia francese, spiegando che lo spagnolo continuerà ad affiancare Esteban Ocon. "Sono molto felice di confermare l'estensione de mio contratto con l'Alpine – ha dichiarato Alonso – Qui mi sento a casa sin dal momento in cui sono tornato in questo team e sono stato accolto a braccia aperte. E' stata una stagione impegnativa per tutti, ma abbiamo fatto grandi progressi e il risultato in Ungheria lo dimostra. Guardiamo con fiducia al resto della stagione e lavoriamo per le sfide che ci riserverà il prossimo anno". (ITALPRESS). pal/red 26-Ago-21 10:35