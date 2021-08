Paralimpiadi: secondo oro per Bocciardo “Se è un sogno non svegliatemi”

Argento per Beggiato nei 100 sl S4, bronzo per Boggioni nei 100 sl S5 TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Si apre con un'altra medaglia d'oro la seconda giornata del nuoto italiano ai Giochi Paralimpici di Tokyo. Dopo aver vinto i 200 stile S5, Francesco Bocciardo (nella foto Bizzi/CIP) ha conquistato il successo anche nei 100 stile libero S5: il genovese ha nuotato in 1'09"56 precedendo il cinese Wang Lichao e il brasiliano Daniel de Faria Dias. "Ce l'abbiamo fatta e oggi non ci speravo davvero, era ancora più difficile rispetto ai 200. Dovevo sfruttare le mie caratteristiche, passare forte e provare a chiudere ancora più forte. Il mio allenatore mi ha chiesto di crederci, mi ha detto proviamoci: non posso essere più felice di così, se questo è un sogno non svegliatemi per favore". Nelle altre gare medaglia d'argento per Luigi Beggiato nei 100 stile libero S4: l'esordiente azzurro ha chiuso in 1'23"21, battuto solo dal giapponese Takayuki Suzuki che ha nuotato in 1'21"58. Bronzo in rimonta per Monica Boggioni nei 100 stile libero S5: dopo aver vinto il bronzo nei 200 stile S5, la lombarda si è ripetuta conquistando il terzo posto in rimonta chiudendo in 1'22"43. (ITALPRESS). pal/red 26-Ago-21 10:58