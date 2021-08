Tennis: Kenin rinuncia agli Us Open “Sono positiva al Covid-19”

L'annuncio dell'americana "Per fortuna sintomi lievi, sono vaccinata" NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – "Recentemente sono risultata positiva al Covid-19. Fortunatamente sono vaccinata e i sintomi sono stati lievi, ma sono ancora positiva e non potrò prendere parte agli Us Open". Sofia Kenin ha annunciato con queste parole, sui social network, il suo forfait all'ultimo Slam della stagione tennistica causa Covid-19. "Ho intenzione di trascorrere le prossime settimane con l'obiettivo di rimettermi in sesto e prepararmi per giocare in autunno. Grazie per il supporto, auguro buona fortuna a tutti i partecipanti", ha aggiunto la 22enne americana, la cui assenza va ad aggiungersi a quella delle sorelle Williams. (ITALPRESS). pal/red 26-Ago-21 09:54