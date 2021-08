Calcio: CR7 saluta Juve “Grandi cose ma non tutto ciò che volevamo”

"Sarò sempre uno di voi, ho dato cuore e anima per questa maglia" TORINO (ITALPRESS) – "Oggi lascio un club meraviglioso, il più grande in Italia e sicuramente uno dei più grandi in Europa. Ho dato cuore e anima per la Juventus e amerò sempre la città di Torino fino alla fine". Ufficializzato il trasferimento al Manchester United, Cristiano Ronaldo si congeda via Instagram dalla Juve. "I tifosi bianconeri mi hanno sempre rispettato e io ho provato a ricambiare questo rispetto lottando per loro in ogni partita, in ogni stagione, in ogni competizione – scrive CR7 – Alla fine possiamo guardarci indietro e vedere che abbiamo fatto grandi cose, non tutto quello che volevamo ma abbiamo comunque scritto una bellissima storia insieme". Ronaldo cita anche l'inno bianconero ("Juve, storia di un grande amore/Bianco che abbraccia il nero/Coro che si alza davvero/Juve per sempre sarà…") prima di concludere: "Sarà sempre uno di voi. Voi siete ora parte della mia storia come io sento di essere parte della vostra. Italia, Juve, Torino, tifosi bianconeri, sarete sempre nel mio cuore". (ITALPRESS). glb/red 27-Ago-21 19:03