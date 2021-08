Calciomercato: Torino. Ufficiale l’arrivo di Pobega

Il centrocampista approda alla corte di Juric in prestito dal Milan TORINO (ITALPRESS) – "Il Torino è lieto di annunciare di aver acquisito dal Milan, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Pobega". Così lo stesso club granata ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista, 22enne, nato a Trieste. Pobega è cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Triestina e del Milan, ha esordito nel calcio professionistico nella stagione 2018/2019 con la Ternana, in serie C. L'anno successivo ha giocato in Serie B, con il Pordenone, mentre nell'ultimo campionato ha debuttato in Serie A vestendo la maglia dello Spezia, formazione con la quale ha segnato 6 reti. Per lui anche 6 presenze e 3 gol con la Nazionale azzurra Under 21. "Tutto il Torino accoglie Pobega con un caloroso benvenuto: buon lavoro, forza Toro", si legge infine nella nota emessa dalla società granata. (ITALPRESS). pdm/com 27-Ago-21 11:23