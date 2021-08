Motomondiale: Rossi “Contento della top 10 a Silverstone”

Il pilota di Tavullia "E' un piacere guidare su questa pista" SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – "E' andata abbastanza bene, mi sono subito trovato bene con la moto. In mattinata non andavo male, ma non sono riuscito a sfruttare il mio potenziale complice la bandiera rossa. Nel pomeriggio invece meglio, sono stati uno dei pochi a provare la hard anche se era abbastanza al limite perché faceva freddo. Quando ho messo la soft invece ho fatto un bel giro. Un piacere guidare a Silverstone, sono contento di essere tra i primi 10". Queste le parole di Valentino Rossi, 10° al termine della prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna. Il 'Dottore' ha continuato ad elogiare il tracciato britannico: "E' una delle poche piste modificate in meglio. E' lunga con molte curve ed anche per questo i distacchi tra i primi 10 sono più ampi. Inoltre è adatta alla Yamaha e Quartararo quest'anno sta andando molto forte – ha aggiunto Rossi ai microfoni di Sky Sport – Per restare nei primi 10 forse bisognerà togliere un secondo. Domani la pista sarà migliore anche per le condizioni, visto che dovrebbero esserci cinque gradi in più che aiutano". (ITALPRESS). spf/pal/red 27-Ago-21 18:06