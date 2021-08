Calcio: Europa league. Via con Galatasaray-Lazio e Leicester-Napoli

Calendari non semplici per le squadre di Sarri e Spalletti ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Pubblicato il calendario della Europa League. La Lazio è inserita nel girone E con Lokomotiv Mosca (Rus), Olympique Marsiglia (Fra) e Galatasaray (Tur); il Napoli è nel gruppo C con Leicester (Eng), Spartak Mosca (Rus) e Legia Varsavia (Pol). Queste le gare della Lazio: 16 Settembre, alle 18.45, Galatasaray – Lazio 30 Settembre, alle 21, Lazio – Lokomotiv Mosca 21 Ottobre, alle 18.45, Lazio – Olympique Marsiglia 4 Novembre, alle 21, Olympique Marsiglia – Lazio 25 Novembre, alle 18.45, Lokomotiv Mosca – Lazio 9 Dicembre, alle 21, Lazio – Galatasaray Queste le gare del Napoli: 16 Settembre, alle 21, Leicester – Napoli 30 Settembre, alle 18.45, Napoli – Spartak Mosca 21 Ottobre, alle 21, Napoli – Legia Varsavia 4 Novembre, alle 18.45, Legia Varsavia – Napoli 24 Novembre, alle 16.30, Spartak Mosca – Napoli 9 Dicembre, alle 18.45, Napoli – Leicester (ITALPRESS). pdm/com 28-Ago-21 10:09