Calcio: Gasperini “Penalizzati dalle condizioni del campo”

"Soddisfatti della prestazione", commenta il tecnico dell'Atalanta BERGAMO (ITALPRESS) – "Il risultato è questo ma siamo soddisfatti della prestazione che abbiamo fatto. Sono due punti che ci mancano in modo pesante ma non siamo riusciti a realizzare e accettiamo questo pareggio. Abbiamo avuto una superiorità notevole, siamo stati penalizzati dalle condizioni del campo che, stranamente alla prima, non era nelle condizioni migliori". Questo il commento di Gian Piero Gasperini dopo il pareggio a reti bianche dell'Atalanta al Gewiss Stadium contro il Bologna. "Tutti hanno dato l'anima e giocato con grande spinta – spiega il tecnico orobico a Dazn – A Muriel è mancato lo spunto decisivo ma ha tirato diverse volte in porta, tutti hanno dato l'anima e giocato con grande spinta. Ilicic sta bene, Piccoli è una risorsa come tutti gli altri che sono entrati". (ITALPRESS). spf/glb/red 28-Ago-21 20:53