Calcio: Genoa. Ballardini “Col Napoli serve essere squadra”

Il tecnico rossoblù "Abbiamo l'obbligo di fare una gara diversa rispetto alla scorsa" GENOVA (ITALPRESS) – "Mi aspetto un Genoa completamente diverso rispetto a quello visto con l'Inter, è un dovere quello di fare una partita completamente diversa rispetto alla scorsa". Così Davide Ballardini, allenatore del Genoa, in vista della gara di domani al Ferraris contro il Napoli. "Bisogna fare tutto il contrario di ciò che abbiamo fatto con l'Inter – ha sottolineato Ballardini -: essere squadra, compatti, chiari nelle due fasi di gioco. Far vedere che il Napoli giocherà contro una squadra che sa quello che deve fare". L'allenatore rossoblù non vuole cali di tensione e chiede ai suoi una prestazione incentrata sulla solidità e la compattezza: "Non puoi concedere spazio a loro, dovremo limitarli prendendoli prima, dovremo condizionarli subito, farli ragionare il meno possibile e non dare loro la possibilità di esprimere le qualità che hanno. Questo lo fai solo coprendo bene il campo, essendo squadra e rimanendo aggressivi". Sulla possibilità che giochi Vasquez, Ballardini ha spiegato: "Ha fatto quattro viaggi Italia-Messico, è difficile dare un giudizio. Lo conosciamo perché lo abbiamo seguito, ma diamogli il tempo di allenarsi e poi parleremo di lui". Infine, per quanto riguarda il mercato il tecnico del Genoa ha preferito dribblare la domanda sui possibili arrivi di Caicedo e Maksimovic: "Abbiamo da fare una bella partita contro una grande squadra, una squadra che lotta per vincere il campionato. E' giusto parlare di questo", ha concluso Ballardini. (ITALPRESS). mra/gm/red 28-Ago-21 16:11